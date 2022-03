Ucraina, Rummo: pasta italiana non è a rischio, da paesi russi soprattutto grano tenero

La pasta sugli scaffali italiani c'è e ci sarà, parola di Pastificio Rummo che spiega come per ora abbia fatto più danni per il settore, in termini di produzione, lo sciopero degli autotrasportatori piuttosto che la crisi in Ucraina.

"Le scorse settimane abbiamo dovuto rallentare la produzione a causa dello stop degli autotrasportatori in quanto non abbiamo uno stoccaggio tale di materia prima che ci possa consentire di garantire la produzione senza un costante rifornimento. Produzione che è ripresa a pieno regime lunedì scorso", spiegano ad AGRICOLAE dal pastificio Rummo.

"La guerra non mette in crisi la produzione della pasta in quanto dall'Ucraina proviene soprattutto grano tenero e non colpisce direttamente il sistema pastaio", precisano. "Potrebbe colpire di più i panifici e i biscottifici. Sebbene a lungo andare potrebbero esserci dei sobbalzi a livello mondiale questi sono da escludere nel breve periodo".

Rummo utilizza grano italiano 100 per cento per le produzioni biologiche e grano italiano ed estero per le altre produzioni. "Ma si tratta di grano proveniente da altre regioni del mondo come Australia e Arizona", spiegano. "E' chiaro che laddove troviamo grano italiano sul mercato che rispetta i nostri standard qualitativi lo compriamo in quanto è anche più economico rispetto a quello proveniente dall'estero", concludono.

