Ucraina, Senato. Giansanti (Confagricoltura): per le agroenergie serve snellimento burocratico e capire quali terreni residuali possono essere sfruttati

"Dobbiamo partire dalle misure messe in campo per l'agricoltura, non proporzionate a quelle di altri paesi, come la Spagna. Il governo di Madrid ha messo in campo 500 milioni solo per il comparto della zootecnica delle mucche da latte, mentre nel complessivo in Italia abbiamo 195 milioni. L'agricoltura va inserita tra i settori strategici, dobbiamo avere visione per rafforzare le filiere produttive, lavorando sul fondo da utilizzare. Ci sono poi i processi di prodotto: stiamo pagando a caro prezzo le energie e l'agricoltura dovrebbe essere inserita tra i comparti energivori, così da consentirci di usufruire delle agevolazioni concesse ad altri settori. Aggiungo che non ho ancora sentito parlare dell'alto valore del digestato come prodotto di alto valore rispetto all'uso dei fertilizzanti chimici, ma oggi dovremmo andare a lavorare sulle zone vulnerabili ai nitrati, andando a definire i livelli di azoto superiori, l'Italia non deve essere penalizzata rispetto alle altre paesi. Per quanto riguarda le agroenergie, più fonti rinnovabili verdi riusciremo a realizzare con i fondi del Recovery Plan, più daremo un forte contributo al paese, serve snellimento burocratico per l'iter autorizzativo, così da evitare che il fotovoltaico tetto e terra possa subire rallentamenti. Dovremo capire quali sono quei terreni residuali che potrebbero essere utilizzati". Così Massimo Giansanti, presidente di Confagricoltura, in occasione delle audizioni della commissione Industria, commercio e turismo del Senato.