Ucraina, Spagna ha chiesto a Ue allentamento “temporaneo ed eccezionale” dei requisiti prodotti fitosanitari o OGM e riadattamento Pac

Il ministro spagnolo dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, Luis Planas, ha chiesto alla Commissione europea (CE) di rendere più flessibili i requisiti di importazione del mais e di altri cereali e semi oleosi per facilitare il loro arrivo nell'UE, vista l'impossibilità di portarli dall'Ucraina a causa della situazione di guerra.

Questa è una delle quattro misure che ha chiesto all'Unione Europea e che ha trasmesso giovedì scorso - riportano i media spagnoli - alle organizzazioni agricole Asaja, COAG e UPA durante la riunione del comitato consultivo agricolo in cui la guerra in Ucraina e la siccità sono state al centro di gran parte del dibattito.

Il ministro vuole facilitare l'arrivo di queste materie prime "da tutte le origini" perché è necessario, principalmente, per garantire la produzione di alimenti per animali.

La Spagna ha chiesto un allentamento "temporaneo ed eccezionale", se necessario, dei requisiti imposti dall'UE sull'uso di prodotti fitosanitari o di organismi geneticamente modificati (OGM).

Il ministro spagnolo ha preso come esempio l'acquisto di mais in Argentina, evitando le restrizioni sui limiti massimi di residui fitosanitari, o l'arrivo di mais e soia OGM dagli Stati Uniti, "tutto sotto il controllo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare".

Vede anche la necessità di adattare gli aiuti diretti della Politica agricola comune al nuovo scenario, in modo che sia possibile aumentare la quantità di terra disponibile per la produzione di mais e altri cereali.

Planas ha anche raccomandato di mobilitare il gruppo di esperti del Meccanismo di risposta alla crisi della sicurezza alimentare e gli organismi internazionali come la FAO e il G20 per assicurare che i flussi commerciali internazionali non siano interrotti.

Alcune di queste misure sono già state prese in considerazione dalla CE e dal resto degli Stati membri nella riunione virtuale dei ministri dell'agricoltura dell'UE.

Planas, che ha espresso la sua "solidarietà" con l'Ucraina di fronte a questa "deplorevole violazione del diritto internazionale" da parte della Russia, ha detto che una delle priorità è quella di fornire cibo a quel paese e anche di garantire la produzione e la fornitura di materie prime nei paesi colpiti dal conflitto.

Ha sottolineato che la Spagna compra il 22% del mais che importa dall'Ucraina (circa 2,7 milioni di tonnellate), mentre compra 233.000 tonnellate di olio di girasole (68% del totale).

Per il momento, il porto di Tarragona, il principale granaio del mais ucraino, ha 45 giorni di approvvigionamento, da qui la necessità di aumentare la ricezione da altri paesi e di prolungare i raccolti.

Tuttavia, ha inviato un messaggio di "calma" alla società perché "non c'è nessun rischio a breve termine" di penuria alimentare e ai produttori ha indicato che "tutti" gli attori stanno lavorando insieme affinché i loro interessi "siano preservati".

Le misure che l'UE vuole attuare, tuttavia, devono essere attuate "nel più breve tempo possibile", nonostante il "margine" disponibile.

La guerra in Ucraina, ha detto, prolungherà lo scenario di "prezzi elevati" per gli input agricoli e "dobbiamo essere preparati per questo scenario".

Il parere dell'OPAS:

Il presidente di Asaja, Pedro Barato, è d'accordo con la lettura del ministro e ha dichiarato che "non ci sono più restrizioni" nella fornitura di bestiame.

Barato ha indicato che l'aggressione della Russia contro l'Ucraina "esacerba una situazione che si era già verificata con alti costi di produzione, carenza di materie prime e volatilità del mercato", tra gli altri, e che in questo contesto, alcuni regolamenti europei dovrebbero essere riconsiderati.

Ha sottolineato che è "il momento di riflettere su certi approcci che l'Europa ha sviluppato a causa di una montagna russa di ONG e gruppi politici radicali".

Da parte sua, il segretario generale della COAG, Miguel Padilla, ha indicato che c'è grande preoccupazione per gli agricoltori e gli allevatori per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime e che "devono essere prese misure eccezionali".

In questo senso, ha sostenuto la "flessibilità" per poter fornire ai produttori le materie prime.

Ha anche indicato che, oltre alla carenza, c'è un problema di speculazione, poiché, approfittando del fatto che c'è poco prodotto, il prezzo sta aumentando e comincia ad essere "inaccessibile".

Infine, ha ricordato che, per quanto riguarda la Russia, il settore si trova già in una brutta situazione dal 2014, quando questo paese ha imposto un veto sulla frutta a nocciolo spagnola.

Il segretario generale dell'UPA, Lorenzo Ramos, ha chiesto all'UE di adottare le misure proposte dal ministro.

Crede che "la cosa più importante" ora sia "assicurare la produzione di cibo" e vede la necessità di una riflessione "profonda" sul funzionamento della Politica Agricola Comune (PAC).

Dal suo punto di vista, la PAC "deve affermarsi" di fronte a eventi come una guerra o una pandemia perché "è stata fondata per garantire" il cibo nell'UE.

Per Ramos, una situazione come questa "deve farci capire" che "siamo assolutamente vulnerabili".

Le ripercussioni della guerra sull'agroalimentare spagnolo sono state il tema principale della riunione del Comitato consultivo agricolo, anche se è stata analizzata anche la mancanza d'acqua, che sarà discussa domani nella tavola rotonda sulla siccità, così come altre questioni come la norma per l'organizzazione del bestiame e il piano strategico per la prossima PAC.