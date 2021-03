Ue, Agroalimentare e salute. Bury (Dg Salute Ue): Promuovere alimentazione corretta e sana. Su Made in Italy chiederemo condizioni specifiche ma superare nazionalismi

“Ci troviamo oggi ad affrontare un dibattito molto importante per il settore agroalimentare e per il suo contributo alla salute. La lotta al cancro è uno degli obiettivi prioritari della Commissione, motivo per cui ci siamo attivati con importanti iniziative incentrate sulla prevenzione e sull’aumento della qualità della vita.

Abbiamo messo in campo un nuovo approccio ma rimangono ancora molte differenze tra gli Stati membri e questo si riflette su più campi”.

Così Claire Bury (Direttore generale aggiunto della DG Salute della Commissione Europea) nel corso dell’incontro organizzato a Bruxelles da Coldiretti, Filiera Italia, Eat Europe e Farm Europe sul nuovo Piano Ue per la salute.

“Concentrandoci in maniera coerente su alcuni fattori, come il fumo e l’inattività fisica, possiamo fare molto per contrastare il cancro. I nostri sforzi vanno in questa direzione e promuovendo una alimentazione corretta, sana ed equilibrata e il non fumo vogliamo creare una popolazione che può essere libera dalla piaga del cancro in futuro. Per questo collaboriamo con altri settori ed altre realtà, come le scuole, così da arrivare con maggiore facilità ai giovani" prosegue.

"La nostra intenzione è di rendere pubblico ogni studio e pubblicazione, così da condividere con tutti le informazioni. Bisogna perciò tenere vivo il dibattito per seminare le nostre conoscenze e le nostre informazioni.

Tutto il discorso però non vale se non si rende chiaro ai consumatori a quali etichette bisogna stare attenti. A tal proposito a dicembre abbiamo fatto in modo di spiegare alla popolazione quali sono i nostri interventi e le nostre aspettative. Rimane comunque necessario considerare gli Stati membri, il mercato interno e i cittadini per questo andremo avanti con le consultazioni. La Commissione è infatti consapevole della specificità di certi prodotti alimentari, che spesso hanno a che fare con la dieta mediterranea o con altre diete europee" sottolinea la Bury.

"Per tutti questi motivi prenderemo in considerazione le richieste degli Stati membri e chiederemo condizioni specifiche per alcuni prodotti. È necessario comprendere con maggiore precisione l’impatto di questi schemi alimentari sui consumatori e sulla loro salute prima di dare avvio ad altri progetti.

La cosa più importante è però avere uno schema armonizzato che superi la condizione nazionale.

Centrale resta poi il tema della comunicazione, la Commissione prosegue a insistere su questo punto. Per il 2035 abbiamo l’opportunità di ridurre del 25% l’impatto del cancro in Europa, adesso è il tempo di agire e fare la differenza" conclude.