Ue, Aiuti di Stato: la Commissione adotta norme riviste per il settore della pesca e dell’acquacoltura

La Commissione europea ha adottato gli orientamenti riveduti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ("Orientamenti per la pesca"). Gli orientamenti riveduti stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri a sostegno dei settori della pesca e dell'acquacoltura possono essere considerati compatibili con il mercato unico. Riflettono le priorità strategiche dell'UE, in particolare la politica comune della pesca ("PCP"), in particolare per quanto riguarda il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ('EMFAF') e il Green Deal europeo .

Le nuove norme sugli aiuti di Stato aiutano gli Stati membri a raggiungere gli ambiziosi obiettivi verdi dell'UE migliorando l'efficienza energetica e mitigando gli effetti del cambiamento climatico, senza indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. In particolare, introducono le seguenti modifiche principali: i) un campo di applicazione più ampio delle misure contro le malattie degli animali nell'acquacoltura, consentendo la concessione di aiuti per le malattie animali emergenti e alcune specie esotiche invasive; ii)nuove categorie di aiuti, come gli aiuti alla flotta e le misure di arresto (in linea con il FEMAF) e gli aiuti agli investimenti in attrezzature che contribuiscono alla sicurezza dei pescherecci nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Allo stesso tempo, va notato che è improbabile che vengano approvate misure di potenziamento della capacità.

I nuovi orientamenti sono stati approvati dalla Commissione nel dicembre 2022 e saranno applicabili a partire dal 1° aprile 2023.