Ue, Borchia (Lega): Via libera in commissione ITRE a principio vendita elettricità generata da rinnovabili in agricoltura

“Soddisfazione per aver contribuito con il nostro voto favorevole in commissione per l'Industria, la ricerca e l'energia (Itre) ad approvare l’emendamento che sottolinea l’importanza di superare il vincolo dell’autoconsumo per le aziende agricole, al fine di poter vendere l’elettricità generata da fonti rinnovabili”.

Così Paolo Borchia, europarlamentare della Lega e coordinatore Id in commissione ITRE, a margine della prima votazione sulla Direttiva rinnovabili, la RED IV.

“Un elemento di rilievo previsto dal testo è un primo segnale a supporto degli agricoltori, vista l’importanza della produzione di energie rinnovabili, per migliorare la nostra autonomia energetica. Sarà imperativo salvaguardare questo principio in plenaria a dicembre – conclude Borchia - per ottenere una formulazione che permetterebbe agli agricoltori di superare il vincolo della soglia massima di produzione di energia, ad oggi limitata all’autoconsumo del fabbisogno interno: è necessario rafforzare il loro ruolo nella produzione di energia rinnovabile al fine di incentivare nuovi investimenti”.