Ue, calano le aziende agricole in Europa. Sono 5,3 milioni in meno, dal 2005 al 2020 crollo del -37%. Il report Eurostat

Nel 2020 si registrano 9,1 milioni di aziende agricole nell'Ue. E si stima che ci siano 5,3 milioni di aziende in meno rispetto al 2005 (l'equivalente di un calo di circa il 37%). È quanto comunica Eurostat nel suo ultimo report.

Le aziende agricole possono essere classificate in base alle attività che dominano il reddito agricolo. Alcune aziende agricole guadagnano reddito da diverse attività (agricoltura mista), mentre altre guadagnano principalmente da colture o bestiame. L'agricoltura specializzata si riferisce a quando un'attività rappresenta almeno i due terzi della produzione standard totale di un'azienda agricola.

Sebbene nel 2020 vi fossero meno aziende agricole dell'Ue di tutti i tipi rispetto al 2005, i cali in alcuni tipi di aziende agricole sono stati molto più marcati di altri; ad esempio si sono contabilizzate 2,6 milioni in meno di aziende miste, 1,6 milioni in meno di aziende specializzate in allevamento e 0,9 milioni in meno di aziende agricole specializzate in colture.

Quasi i tre quinti (58%) di tutte le aziende agricole nel 2020 sono state classificate come aziende agricole specializzate: poco più di un terzo (34%) specializzato in colture in pieno campo, circa un quinto (22%) in colture permanenti e una piccola quota ( 2%) in orticoltura.

Poco più di un quinto (22%) delle aziende agricole dell'UE erano aziende zootecniche specializzate, con la specializzazione nel settore lattiero-caseario come tipologia più comune (5% di tutte le aziende agricole), seguita da allevamento e ingrasso di bovini , pollame e ovini , caprini e altro bestiame da pascolo (ciascuno 4%).

Nel 2020, poco meno di un quinto (19%) di tutte le aziende agricole nell'UE erano aziende miste, il che significa che avevano più colture e/o allevamenti senza una singola attività che costituivano almeno i due terzi della produzione standard.

Alcune aziende agricole (1% del totale) non sono classificabili perché di natura sussistente o perché producono beni per i quali non è possibile calcolare la produzione standard.

La metà della superficie agricola utilizzata dell'UE si trova in aziende agricole specializzate

Nel 2020, poco più della metà (52%) della superficie agricola utilizzata (SAU) dell'Ue si trovava in aziende agricole specializzate in colture, con circa un terzo (33%) in aziende agricole specializzate in allevamento e il resto in aziende miste (15%). A livello nazionale, la quota di SAU gestita da ciascuna tipologia di specializzazione è fortemente correlata con il numero di aziende agricole per tipologia di specializzazione.

In termini generali, sono state osservate percentuali elevate di aziende specializzate in colture in molti paesi dell'Europa orientale, come Bulgaria (73%), Ungheria (72%) e Romania (67%), nonché in paesi mediterranei come la Grecia (74% ), Malta (63%) e Croazia (61%). Ciò rifletteva spesso condizioni favorevoli per la coltivazione di particolari tipi di cereali, frutta e/o olive. Gli allevamenti specializzati erano più diffusi in diversi paesi dell'Europa nord-occidentale, come Lussemburgo (82% di tutte le aziende), Irlanda (79%) e Paesi Bassi (58%).