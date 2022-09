Ue, Centinaio: Vino e carne non possono restare fuori da promozione, magari per far spazio a cibo sintetico

“Non è pensabile che vino e carne restino fuori dal futuro regolamento Ue sulla promozione. Se fossero fondati i rumors di una loro esclusione dall'Ocm, sarebbe l’ennesima dimostrazione che si sta tentando a livello comunitario di penalizzare i prodotti agricoli, espressione dei territori. Con la conseguenza di spostare le risorse poi altrove”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio. “Ci auguriamo davvero che non sia questa la linea che vuole seguire il vice presidente della Commissione Ue Timmermans. Significherebbe snaturare lo spirito del regolamento, con inevitabili ripercussioni sull’export, e anche sull’economia del nostro paese. Faremo tutto il possibile per tutelare e promuovere il patrimonio agroalimentare italiano e la Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco – continua il sottosegretario - . L’ipotetica esclusione di vino e carne dai fondi del nuovo regolamento ci sembra il risultato di un disegno iniziato con il Nutriscore, a cui è seguito il tentativo – non riuscito - della commissione Beca di mettere health warnings su tutti gli alcolici, e a cui pochi giorni fa si è aggiunto il piano dell’Oms contro gli alcolici che prevede non solo etichette allarmistiche al pari delle sigarette ma anche limitazioni alla promozione. Tutte azioni per arrivare a un unico obiettivo: penalizzare prodotti naturali e la loro storia centenaria a vantaggio di cibi creati in laboratorio da multinazionali, come carne o latte sintetici o vino dealcolato. Non lo permetteremo”, conclude Centinaio.