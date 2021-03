Ue, Coldiretti: domani summit su carne e vino come le sigarette? Il piano salute Ue colpisce la Dieta mediterranea e divide l’Europa

Il nuovo Piano Ue per la salute che divide l’Europa a tavola e minaccia ingiustamente interi settori della filiera agroalimentare Made in Italy, con un pesante impatto sull’economia sarà al centro dell’incontro organizzato a Bruxelles da Coldiretti, Filiera Italia, Eat Europe e Farm Europe (diretta sulla piattaforma zoom) per domani mercoledì 24 marzo, dalle ore 9,00 con la collaborazione dei gruppi parlamentari europei PPE, S&D e Renew Europe. Il taglio alle attività promozionali di carni e salumi ma anche la possibilità di apporre etichetta allarmistiche sulle bottiglie di vino come per le sigarette saranno al centro del confronto sul ruolo del settore agroalimentare per una buona alimentazione. Insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini interverranno Claire Bury (Direttore generale aggiunto della DG Salute della Commissione Europea), Alessandra Moretti (MEP), Paolo De Castro (MEP), Herbert Dorfmann (MEP), Irène Tolleret (MEP), Luigi Scordamaglia (consigliere delegato di Filiera Italia), Pedro Gallardo (Vice-Presidente Asaja), Jérome Volle (Fnsea), e Frédéric Léroy (Professore dell’Università di Bruxelles). Per l’occasione sarà presentata dalla Coldiretti la prima analisi sull’impatto sui consumi e sull’economia italiana delle indicazioni allarmistiche che la Commissione Europea vorrebbe apporre sulle etichette di alcuni prodotti simbolo del Made in Italy e sul primato della dieta mediterranea nel mondo e d’Europa . Il link zoom all’evento è https://zoom.us/j/92572574861

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK