Ue, Commissione propone nuovi limiti sulle emissioni per gli allevamenti su larga scala. Le reazioni

Nuovi limiti per le emissioni sugli allevamenti con più di 150 capi. Questa è la nuova proposta che la Commissione europea vuole approvare con una nuova direttiva per le emissioni industriali che interessa anche il settore zootecnico. La sua adozione punta a stabilire nuovi principi e autorizzazioni per i grandi impianti, con l'obiettivo di avvicinare quanto approvato negli accordi di Parigi. Secondo la commissione la proposta può contribuire a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 controllando più strettamente i gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas) e le sostanze che riducono l'ozono.

In particolare la direttiva include anche tutti gli allevamenti di bovini suini e pollame con più di 150 unità di bestiame, che sarebbero gradualmente coperti: "circa il 13% degli allevamenti commerciali europei, responsabili insieme del 60% delle emissioni di ammoniaca del bestiame dell'UE e del 43% di metano. I benefici per la salute di questa copertura estesa sono stimati in oltre 5,5 miliardi di euro all'anno. Poiché le aziende agricole hanno operazioni più semplici rispetto agli impianti industriali, tutte le aziende interessate beneficeranno di un regime di autorizzazione più leggero. Gli obblighi derivanti da questa proposta rifletteranno le dimensioni delle aziende agricole nonché la densità del bestiame attraverso requisiti su misura. La politica agricola comune resta una fonte fondamentale di sostegno alla transizione". Per il settore dell'allevamento, i requisiti BAT terranno in considerazione la natura, le dimensioni, la densita' e la complessita' delle aziende, comprese le specificita' dei sistemi di allevamento.

La proposta della Commissione prevede che gli Stati membri avranno 18 mesi per recepire questa direttiva nella legislazione nazionale, dopo che la proposta sarà stata finalmente adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Successivamente, verranno sviluppate le migliori tecniche disponibili e, una volta adottate dalla Commissione, gli operatori industriali avranno quattro anni e gli agricoltori tre anni per conformarsi.