Ue, D’Amato (Greens): piano industria verde dimentica la dimensione sociale e la necessità di risorse fresche

"Il Piano industriale per il Green deal presentato oggi dalla Commissione europea presenta alcune, rilevanti lacune. Innanzitutto, come già successo per il RePowerEU, non si intravedono nuove risorse fresche per sostenere la doppia transizione ecologica e digitale, soprattutto per le piccole e medie imprese. Il fondo di sovranità annunciato da Ursula von der Leyen resta un mistero. Eppure i modi per recuperare risorse ci sarebbero, per esempio aumentando i ricavi dall'Ets e fermando immediatamente i sussidi ai fossili. Altra grave lacuna è l'assenza di misure per aiutare i lavoratori e le famiglie più esposti alla transizione. Siamo i primi a chiedere di spingere sul Green deal, ma siamo anche consapevoli che senza equità e giustizia sociale la transizione rischia di andare a sbattere contro un muro. Lo stesso vale per le proposte sulle carenze di personale qualificato: bene insistere sulla formazione, ma oltre alle competenze serve anche garantire un'occupazione di qualità e di lungo termine. Su tutti questi aspetti, il piano di Bruxelles è deludente. Al Parlamento faremo di tutto per migliorarlo". Lo dice l'eurodeputata dei Greens/EFA, Rosa D'Amato.