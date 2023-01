Ue, D’Eramo (Masaf): tuteleremo produttori e consumatori da politiche irragionevoli e di parte. Difendiamo il modello vincente agroalimentare Made in Italy

“Dopo l’ok alla farina di grillo domestico, l’Unione europea nelle prossime ore darà il via libera anche alla commercializzazione delle larve del verme della farina minore. Per anni in Europa si è affermata la tutela dei prodotti agricoli ed enogastronomici di qualità, di cui l’Italia è leader. Prodotti legati ai territori dei diversi paesi. Adesso invece si punta sugli insetti che, seppur consumati in altri paesi del mondo, sono quanto di più lontano dalle nostre tradizioni e dalla nostra cultura alimentare. Insetti, cibo sintetico prodotto in bioreattori, attacchi ormai quotidiani contro il vino. Le tesi secondo cui questi prodotti alternativi sarebbero migliori per la salute e per l’ambiente non trovano fondamenti scientifici, ma diventano solo un pretesto per attaccare tutto il nostro sistema agroalimentare di qualità con il rischio di pesanti danni economici per le nostre filiere”. Così in una nota il sottosegretario all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo. “Tuteleremo i nostri agricoltori, allevatori e produttori e anche i consumatori da politiche folli e irragionevoli, oltre che di parte, e ricorderemo in tutte le sedi come la Dieta Mediterranea sia riconosciuta la migliore e anche la più sostenibile al mondo. Continueremo a difendere il nostro Made in Italy da quanti, multinazionali e miliardari in testa, accampando scuse di impatti sul clima, vorrebbero cambiare l’alimentazione globale imponendo una dieta unica, che porterebbe benefici solo per le loro tasche”, conclude D’Eramo.