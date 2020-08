UE, DINO GIARRUSSO (M5S): SU NUTRISCORE GERMANIA HA PRESO UN ABBAGLIO, BELLANOVA INTERVENGA

“Il governo tedesco ha preso un clamoroso abbaglio. La decisioni di applicare già entro la fine dell’anno il Nutri-Score a cibi e bevande è un errore clamoroso che danneggia in primis i consumatori tedeschi ed europei, oltre a penalizzare ingiustamente i nostri produttori e tutti gli imprenditori dell’agroalimentare che offrono prodotti genuini. Questo sistema di etichettatura infatti non ha alcun fondamento scientifico ed è fortemente voluto da alcune lobby dell’agri-industria per pubblicizzare come ‘sani’ molti prodotti che in realtà non lo sono. Il Nutri-Score trae in inganno il consumatore danneggiando la sua salute e la sua libertà di scelta. Prodotti ottimi del Made in Italy come l’olio extravergine di oliva, il parmigiano reggiano e molti formaggi genuini nostrani, avrebbero il ‘semaforo rosso’, mentre una bibita senza ingredienti naturali ma con aromi e dolcificanti artificiali avrebbe il ‘semaforo verde’: è inaccettabile! Auspichiamo da parte delle associazioni dei consumatori e dei produttori italiani una immediata ed unanime levate di scudi contro questa decisione del governo tedesco. Il Ministro Bellanova protesti ufficialmente per difendere produttori, agricoltori e tutto l’indotto delle eccellenze Made in Italy, spiegando al suo omologo tedesco i vantaggi di etichettature realmente utili, come il modello a batteria, che è stato approvato dal governo italiano il 22 gennaio 2020 e che vogliamo diventi obbligatorio in Europa”, così in una nota Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

