Ue, Dorfmann: Nutriscore, obiettivo è creare sistema dove multinazionali diranno al consumatore cosa comprare

“Stiamo vivendo un momento particolare per il settore agricolo. Da una parte stiamo in piena fase attuazione della nuova pac, poi c’è la strategia Farm to fork, su cui parlamento Ue ha dato parere positivo. Idea di avere catena alimentare in Ue di alto valore per una alimentazione più equilibrata è positivo. È fattore di interesse per tutta la filiera. Però ci sono due problemi, sbilanciata su due argomenti. La sostenibilità di cui parla la strategia è solo quella ecologica, bisogna guardare allora di più alla sostenibilità sociale ed economica.

Ancora peggio è che la strategia Farm to fork è essenzialmente solo farm. Si parla solo di agricoltura e non più di filiera. Non si vuole avere una catena migliore allora, si vuole invece trovare un meccanismo per far fare politica agricola a chi viene da fuori.”

Così Herbert DORFMANN - Parlamentare europeo - Membro Commissione Agricoltura nel corso dell’incontro organizzato quest’oggi a Roma dall’Ufficio in Italia del Parlamento europeo in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea.

“Strategia non parla di catena del biologico poi, ma se si vuole il 25% di superficie bio occorre avere una catena. Qualche deficit serio c’è quindi.

Riduzione pesticidi, antibiotici e fertilizzanti è giusto ma dobbiamo dare ad agricoltori strumenti per arrivare a questi obiettivi.

Strategia molto superficiale per ciò che riguarda trasformazione e distribuzione perché dice a questi due attori di mettersi d’accordo e organizzarsi da soli. Ma questo rischia di creare problemi, pensiamo alle pratiche sleali per il quale siamo dovuti intervenire con una legge in Italia.

La produzione diventerà più costosa per gli agricoltori con il potenziamento della sostenibilità, allora si aumenta il costo degli alimenti oppure si pensa ad una ridistribuzione del valore lungo la catena e qui c’è margine con la Gdo.

Consumatore finale, dobbiamo educare e informare. È un elemento fondamentale e qui entra in considerazione anche l’etichettatura. Scettico dunque sul nutriscore, pensiamo che alcuni supermercati in Belgio danno punti sulla fidelity card se si comprano prodotti con Nutriscore A. Obiettivo è creare un sistema dove domani la catena alimentare ci dirà cosa comprare, diamo così ulteriore forza alla grande distribuzione e sarà difficile uscirne poi. Serve un sistema scientifico.”