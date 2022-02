Ue, Ferrara (M5S): Pressing su Commissione Ue per adottare Nutrinform

“L’Italia ha presentato il Nutrinform Battery, una proposta equilibrata di schema di etichettature nutrizionali che difende il diritto dei consumatori a mangiar sano e, al contempo, tutela le eccellenze alimentari come, per esempio, l’olio extravergine d’oliva, il grana padano o i formaggi. In una interrogazione alla Commissione europea, cofirmata da tutti gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, abbiamo chiesto alla Commissione di esprimersi. Facciamo pressing perché auspichiamo che tutta l’Europa possa adottarlo”, così Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.

“Per il Movimento 5 Stelle questa è una battaglia di identità e in difesa dell’interesse nazionale. I prodotti genuini dei nostri agricoltori non possono essere accostati o addirittura penalizzati rispetto a quelli elaborati e pieni di elementi artificiali del mondo dell’industria. È in gioco anche la salute dei cittadini. Il Nutrinform Battery merita una valutazione seria e approfondita da parte della Commissione europea e noi siamo ottimisti che possa diventare l’etichettatura ufficiale di tutta l’Unione europea”, conclude Ferrara.