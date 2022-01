UE: Francesco Mattina nominato Presidente dell’Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali

Il 1° febbraio 2022, Francesco Mattina ha assunto la carica di Presidente dell’Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (UCVV), l'agenzia dell'Unione Europea (UE) preposta alla concessione della tutela della privativa per ritrovati vegetali, dopo essere stato nominato dal Consiglio dell'Unione Europea il 20 dicembre 2021.

Francesco Mattina, cittadino italiano di 51 anni specializzato in diritto dell’Unione Europea e in diritto della proprietà intellettuale, è entrato a far parte dell'UCVV nel 2013 dopo aver maturato esperienze internazionali in studi legali privati , in qualità di partner, e nel settore pubblico dell'UE, quale consulente legale senior, sempre in ambito di proprietà intellettuale presso l'Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

È entrato a far parte dell'UCVV come capo dell'unità legale nel 2013 e dal 2017 ad oggi é stato Vicepresidente dell’Agenzia.. Il suo nuovo mandato ha una durata di cinque anni, con la possibilità di un rinnovo.

Commentando la sua nomina, Francesco Mattina ha dichiarato: "Diventare presidente dell'UCVV significa, soprattutto, guidare un team di professionisti eccellenti e dedicati e garantire che il sistema di protezione delle varietà vegetali dell'Unione Europea continui ad essere considerato il più armonizzato e tra i più efficienti al mondo".

"Ciò richiede guardare al futuro con una mente aperta e intensificare la nostra cooperazione con un'ampia gamma di interlocutori del settore pubblico e privato, a Bruxelles, in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e oltre. Dobbiamo assicurarci che il sistema di privativa varietale Europeo, in generale, e la nostra Agenzia in particolare, stiano al passo con gli importanti sviluppi politici e normativi e rimangano adatti a soddisfare le esigenze del sistema", ha aggiunto.

"Tra le varie politiche chiave dell’Unione Europea, gli obiettivi del Green Deal e il piano d'azione sulla proprietà intellettuale testimoniano l'importanza dello sviluppo e della protezione di nuove varietà vegetali per la società europea. La revisione del regolamento di base sulle privative comunitarie per ritrovati vegetali prevista nel 2023 e i dibattiti in corso sulle nuove tecnologie di manipolazione genetica delle colture rappresentano opportunità e sfide che sono pronto ad affrontare durante il mio mandato", ha concluso.