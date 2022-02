Ue: Giglio Vigna e Viviani (Lega), inaccettabile attacco a carni e salumi. Daremo battaglia in difesa nostri prodotti

La Commissione Europea attacca nuovamente alcuni prodotti Made in Italy considerandoli nocivi per la salute: dopo il vino ora è la volta di carne e salumi. In pratica avrebbe avviato un procedimento di revisione che riguarda i criteri di ammissibilità alla politica di promozione di alcuni prodotti e settori, tra i quali appunto la carne italiana. Un attacco inaccettabile per i nostri allevatori e per le associazioni di categoria d’Italia. Bene hanno fatto i colleghi della Lega a Bruxelles a presentare immediatamente un’interrogazione alla Commissione Europea perché si torni a riconoscere il ruolo centrale alle nostre filiere agroalimentari. Dal canto nostro, dalle commissioni Politiche UE e Agricoltura in Parlamento daremo ugualmente battaglia in difesa dei nostri prodotti e di un settore di eccellenza che solo nel nostro Paese coinvolge ben 100 mila addetti per un giro d’affari da 20 miliardi di euro”.

Così i deputati della Lega Alessandro Giglio Vigna, capogruppo in commissione Politiche dell'Unione Europea, e Lorenzo Viviani capogruppo in commissione Agricoltura.