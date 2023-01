UE: Giglio Vigna (Lega), No netto dell’Italia al nutriscore e a forzature ideologiche nel campo delle politiche ambientali

“L'Italia è fortemente preoccupata e dice no al nutriscore e alle etichette su cibo e vino che metterebbero in difficoltà il nostro settore agroalimentare made in Italy”.

Così il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna sulle scelte dell'UE in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari. In relazione alle recenti proposte legislative della commissione in campo ambientale, il presidente della commissione Politiche Ue della Camera, nel corso dei lavori della riunione della COSAC svoltasi oggi a Stoccolma nell’ambito del semestre di presidenza svedese del Consiglio dell'UE, ha criticato “il turbo ambientalismo ideologico che impera negli ultimi anni a Bruxelles” che “sembra non considerare le giuste rimostranze del sud Europa sulla direttiva Case Green e sulla scadenza del 2035 per le auto elettriche”.