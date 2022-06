Ue, il commercio agroalimentare mostra una forte crescita nei primi due mesi dell’anno. Export sale a 16,6 mld (+11%)

Il valore totale del commercio agroalimentare dell'UE era di 28,3 miliardi a febbraio 2022, con un aumento del 18% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Le esportazioni sono aumentate dell'11% a 16,6 miliardi, mentre le importazioni sono cresciute del 30% fino a raggiungere 11,7 miliardi, riflettendo una bilancia commerciale di 4,9 miliardi. Ciò segna un aumento del 52% rispetto a gennaio 2022 e una gradita interruzione dalla tendenza di esportazioni in calo e importazioni in aumento che si era osservata dall'autunno 2021. Questi risultati sono stati pubblicati oggi nel rapporto commerciale mensile della Commissione europea.

Nei primi due mesi del 2022 le esportazioni verso Regno Unito e Stati Uniti sono cresciute in modo significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le esportazioni nel Regno Unito sono aumentate del 23% (guidate da vino, pollame e uova) per raggiungere un valore di 6,6 miliardi. Le esportazioni negli Stati Uniti sono cresciute del 26% a 4 miliardi, in gran parte guidate dall'aumento della domanda di bevande.

D'altra parte, le esportazioni verso la Cina, la terza destinazione di esportazione agroalimentare dell'UE, sono diminuite drasticamente nei primi due mesi dell'anno, diminuendo di 836 milioni, pari al 28%. Ciò è stato causato principalmente da una riduzione di 856 milioni di esportazioni di carne suina nel paese anno dopo anno (un calo del 66%).

Le importazioni agroalimentari dal Regno Unito sono cresciute notevolmente rispetto allo stesso periodo del 2021, quando erano a livelli particolarmente bassi. Nei primi due mesi di quest'anno sono cresciuti del 75% per raggiungere un valore complessivo di 2,1 miliardi. Ciò è stato in gran parte determinato dall'aumento delle importazioni di alcolici e liquori, il cui valore è aumentato del 105%.

Anche le importazioni dal Brasile hanno registrato un notevole aumento (+62%), con le importazioni di semi di soia e farina che hanno contribuito fortemente a questa crescita. Anche le importazioni dagli Stati Uniti e dalla Cina sono aumentate rispettivamente del 18% e del 65% durante questo periodo. D'altra parte, le importazioni dal Canada sono diminuite più di qualsiasi altro paese, scendendo del 22% o 126 milioni.

In particolare, prima dell'aggressione militare russa, le importazioni dall'Ucraina erano cresciute più di quelle da qualsiasi altro paese nei primi due mesi dell'anno (+96% anno su anno). Le importazioni di cereali, oli vegetali e semi oleosi sono aumentate sia in valore che in volume, con ulteriori 1,4 milioni di tonnellate di cereali importate rispetto allo stesso periodo del 2021.

Per quanto riguarda i prodotti specifici, le preparazioni di cereali ei prodotti molitori, i prodotti lattiero-caseari e il vino ei prodotti a base di vino sono state le principali categorie di esportazione a gennaio e febbraio. Ciò è in linea con quanto visto nello stesso periodo dell'anno scorso. L'UE ha esportato 3,1 miliardi di preparati a base di cereali e prodotti molitori, 2,8 miliardi di prodotti lattiero-caseari e 2,3 miliardi di vino e prodotti a base di vino, riflettendo un aumento dei valori delle esportazioni di tutti e tre.

Per quanto riguarda il bestiame, le esportazioni di carne bovina sono aumentate del 28% anno su anno, con le esportazioni di prodotti a base di carne congelata in particolare che hanno contribuito a questa crescita. Le esportazioni di carne suina, invece, sono diminuite del 20%. Delle 27 categorie di prodotti, la carne suina è l'unica a registrare un calo del valore delle esportazioni anno dopo anno.

I semi oleosi sono stati la principale categoria di importazione a gennaio e febbraio, con importazioni in crescita del 41% su base annua per raggiungere un valore di oltre 5 miliardi. Caffè, tè, cacao e spezie sono diventati la seconda categoria di prodotti importati nell'UE, trainata principalmente dall'aumento del valore delle importazioni di caffè, che è del 66% in più rispetto allo scorso anno.

Il forte aumento del prezzo del caffè Arabica è iniziato nell'aprile 2021 ed è continuato, con febbraio che ha visto i prezzi globali raggiungere i livelli più alti dal 2011. Nel frattempo, le importazioni di frutta sono diminuite drasticamente. Ciò è stato particolarmente vero per l'uva, che è scesa di 115 milioni, pari al 29%, e per le banane, che sono diminuite di 69 milioni, pari al 13%.

Di seguito AGRICOLAE pubblica il Pdf del "Monitoraggio del commercio agroalimentare dell'UE: sviluppi fino a febbraio 2022":

monitoring-agri-food-trade_feb2022_en

Per saperne di più: