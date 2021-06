Ue, Lavarra (Europarc), Strasburgo riconosce ruolo aree protette

“Il voto dell’aula di Strasbugo è riconoscimento specifico per le aree naturali protette” afferma l’on Lavarra del board di Europarc, “e rappresenta una novità considerevole per l’Unione Europea, oltre che un primo passo concreto verso l’implementazione della Strategia sulla biodiversità per il 2030 in tutte le politiche dell’UE. Questa svolta fondamentale è stata possibile dalla positiva interlocuzione di Europarc con il Parlamento europeo e con il relatore Andrea Cozzolino. Per primo, infatti, ha compreso l’importanza di annoverare i parchi nelle politiche dello sviluppo regionale e della coesione, al fine di formalizzare ciò che le aree naturali protette già garantiscono, come la cura della biodiversità, la difesa di risorse naturali scarse, la concreta sperimentazione di nuovi paradigmi di sviluppo economico ed occupazionali attorno ad attività compatibili (agricoltura, pesca, turismo, patrocinio culturale)”. “Adesso daremo il via a un’ampia campagna di sensibilizzazione sul tema, avviando un dialogo fra le autorità di gestione e le governance locali delle aree naturali protette, per cogliere al meglio tutte le opportunità offerte dalla nuova programmazione. E ciò anche nell’ambito della lotta allo spopolamento delle zone interne, della promozione di una sinergia fra campagna, parchi peri-urbani e nuovi modelli sostenibili di vita e di consumo nelle città”. Così in una nota Enzo Lavarra, del Board di Europarc.

