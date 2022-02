Ue, Lega: dopo il vino Ue se la prende con carni e salumi, interrogazione a Commissione

"Dopo il voto della scorsa settimana che ha fatto fallire il tentativo di blitz sul vino, ora l’Ue sembra volersela prendere con carne e salumi, che qualcuno a Bruxelles considera pericolosi per la salute. La Commissione Europea ha avviato un procedimento di revisione che riguarda i criteri di ammissibilità alla politica di promozione di alcuni prodotti e settori, in cui figurerebbe il comparto delle carni e dei salumi. La penalizzazione di carni e salumi porterebbe una riduzione di risorse inaccettabile per un settore che solo in Italia conta un giro d’affari da 20 miliardi e dà lavoro a 100 mila addetti. Del tutto condivisibile la levata di scudi delle associazioni di categoria. Non possiamo più ammettere insensati e strumentali attacchi alle nostre eccellenze. Abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Europea perché si torni a riconoscere il ruolo centrale alle filiere agroalimentari fiore all’occhiello del Made in Italy, che sono sostenibili e salubri perché gli impegni vincolanti in tema ambientale e di sicurezza alimentare sono già parte del processo produttivo che le contraddistingue. Come già per la difesa del vino, siamo pronti a dare battaglia”.

Così in una nota Stefania Zambelli, europarlamentare della Lega, prima firmataria dell’interrogazione, condivisa anche dagli europarlamentari Lega Marco Campomenosi (capo delegazione), Marco Zanni (presidente gruppo ID), Matteo Adinolfi, Simona Baldassarre, Alessandra Basso, Paolo Borchia, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Gianna Gancia.