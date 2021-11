Ue: Lega, su quote Tonno rosso cambi posizione

"L'Ue cambi posizione sulle quote Tonno rosso nel Mediterraneo per il 2022. L'intenzione del commissario europeo all'Ambiente e agli Oceani, Virginijus Sinkevičius, al tavolo Iccat sarà quella di non chiedere un aumento. Questo significherebbe che le quote Tonno rosso assegnate all'Italia per il 2022 rimarrebbero invariate precludendo così qualsiasi iniziativa che possa valorizzare la parte del comparto di pesca non assegnataria di quote Tonno rosso. Come ci testimonia gran parte del mondo scientifico e la frequente cattura accidentale di questa specie da parte dei pescatori, il tonno è ben presente nei nostri mari e potrebbe dare una risposta economica ad un settore in difficoltà e portare questa prelibatezza tutta italiana sia sulle tavole dei nostri concittadini sia di quanti non conoscono questa eccellenza ittica italiana. Tutto ciò complica ulteriormente lo scenario, tutto italiano, sulla gestione delle quote Tonno rosso, che ha visto la maggior parte dei pescatori esclusa dalla possibilità di pesca di questa preziosa risorsa a cui il Testo unico sul settore ittico, ora in esame al Senato, vuole invece porre rimedio per il futuro".

