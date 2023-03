Ue, Lollobrigida: Favorevoli al Green, ma non avvantaggi Stati terzi che non rispettano i diritti

Sulle politiche ambientali "l'Italia ha una posizione molto chiara e io credo anche logica", il nostro Paese è "a favore della tutela dell’ambiente e anche di una transizione ecologica che però tenga conto di un fatto", e cioè che "per esempio nel mondo dell’agricoltura una transizione troppo rapida che non permette soluzioni alternative in Europa ci mette nella condizione di approvvigionarci da nazioni che non rispettano diritti dei lavoratori e diritti dell’ambiente".

Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollodrigida, a margine del Consiglio Ue su Agricoltura e Pesca in corso a Bruxelles.

Secondo il ministro, una transizione troppo rapida e radicale "mette solo in condizione alcune nazioni, o l’intero continente europeo, di desertificare alcune attività per poi approvvigionarsi magari ad Est del mondo, da nazioni che questo tipo di principio", ambientalista "non hanno alcuna intenzione di rispettarlo".

L'Italia, ha continuato Lollobrigida, punta ad "arrivare a una sostenibilità ambientale necessaria che sia parallela però a una sostenibilità economica che garantisca indipendenza da nazioni che non hanno le stesse nostre regole democratiche e sotto le quali non vogliamo finire da nessun punto di vista". E questo, ha concluso, deve essere fatto che in "nome di un’equità sociale" trovando un equilibrio "tra la sostenibilità ambientale e quella produttiva ed economica che ci metta in condizione di mantenere anche il nostro livello di vita e ovviamente di poter continuare a produrre ricchezza per poi ridistribuirla aiutando i più deboli".