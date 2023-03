Ue, Lollobrigida: sottoscrizione del Ceta possibile, ma ci sono ancora dubbi su Mercosur

“Nell'approccio con gli accordi commerciali internazionali "l'Italia è molto pragmatica, ci sono alcuni accordi avviati che hanno sviluppato alcune alcuni dati che praticamente sono a vantaggio delle nostre produzioni o mettono noi in condizione di competere con produttori di altri continenti e questi accordi o possano vedere una discussione in Parlamento che possa metterci nella condizione di arrivare alla sottoscrizione".

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollodrigida, in riferimento al Ceta, l'accordo di libero scambio tra Ue e Canada, già in vigore in maniera provvisoria ma che attende ancora la ratifica definitiva di diversi Paesi membri, tra cui l'Italia.

Parlando a margine del Consiglio Ue su Agricoltura e Pesca in corso a Bruxelles, Lollobrogida ha espresso invece perplessità sull'accordo con i Paesi sudamericani del Mercosur, i cui negoziati sono in una fase di stallo. Proprio riferendosi al Mercosur il ministro ha detto che "ci sono altri accordi che bisogna attenzionare di più perché bisogna riuscire a garantire una competitività dei nostri prodotti di qualità", cosa che per l'Italia "è necessario ed utile".

Quindi per il ministro c'è bisogno di una "riflessione e un approfondimento non solo nell’ambito della politica ma anche con le organizzazioni datoriali e con le nostre imprese", al fine di "garantire la loro tenuta e il loro sviluppo con tutta la filiera di lavoro che si portano dietro ma anche per garantire uno standard qualitativo che l’Italia oggi è riuscita a garantire e che anche la maggior parte delle Nazioni europee tende a tutelare".