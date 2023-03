Ue, Lollobrigida: su case green e automotive non scaricare costi su cittadini. A rischio interi settori produttivi. VIDEO

“Dobbiamo ragionare con molta serenità sull’Europa perché si renda conto che non tutte le nazioni sono uguali. Alcuni paesi hanno abitazioni antiche di secoli, e magari in quello stesso periodo in Svezia si abitava in capanne. Non si possono utilizzare allora gli stessi parametri, scaricando i costi sui cittadini. Questo non è possibile. Lo stesso vale per l’automotive, non possiamo ragionare in termini ideologici. Se per produrre l’elettrico si arriva al paradosso che si inquina di più con un ricorso massiccio agli idrocarburi si creano dei problemi e lo ha spiegato bene la presidente Meloni. Inoltre rischiamo di cancellare un settore produttivo e la forza lavoro, quindi ogni cosa che si fa ha un impatto. Vogliamo discutere in Europa in termini organici.

Su etichettatura vino. Auspico che dopo il rinvio del Nutriscore sia rinviata anche questa discussione e che venga sostituita da una razionale ridefinizione di una informazione corretta, che metta i cittadini nella condizione di sapere che l’eccesso di vino -come tanti altri eccessi- è molto pericoloso, e che invece bere consapevolmente e in quantità moderate porta benessere.”

Così il ministro Masaf, Francesco Lollobrigida, a margine dell’incontro odierno con Confcooperative Fedagripesca.