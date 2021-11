Ue, Michelini: Psn, puntare su trasparenza e obiettivi chiari. Agricoltori in prima linea su sfide sostenibilità

“Piani strategici nazionali sono in elaborazione per essere pronti il primo gennaio 2023. Ci aspettiamo che Stati membri lavorino su questo e c’è dialogo strutturato con ognuno di loro per accompagnarli nella definizione. Ci aspettiamo piani davvero strategici, partendo da verifica dei problemi e dei fabbisogni, stabilendo delle priorità e degli obiettivi e dicendoci come vogliono affrontare questi temi. Su queste basi procederemo all’approvazione dei piani strategici nazionali. Serve trasparenza sulle scelte, aspetto questo fondamentale per far comprendere a tutti come queste risorse andranno e vengono investite.”

