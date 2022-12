Ue: nasce Eat Europe a difesa filiera agroalimentare. Iniziativa di Coldiretti, Filiera Italia e Farm Europe

Per difendere e valorizzare l’intera filiera agroalimentare europea nasce Eat Europe, un nuovo soggetto di rappresentanza nell’Unione Europea, per iniziativa di Coldiretti, Filiera Italia e Farm Europe. “Siamo in una fase cruciale in cui l’intero settore agroalimentare europeo è di fronte a sfide importanti. È per questo che parlare con voci di rappresentanza tradizionali, espressione solo di singole fasi della filiera, non è più sufficiente. Bisogna che l’intera filiera europea parli con una sola voce“ ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. “Dobbiamo parlare di più con cittadini e consumatori, spiegare e comunicare come le nostre sfide siano le loro sfide per una risposta sostenibile e naturale, con l’agricoltura al centro, che non affidi il futuro della nostra alimentazione alle poche multinazionali dei cibi sintetici o a Paesi lontani da cui diventare dipendenti per beni di prima necessità i cui standard di sicurezza e qualitativi più bassi andrebbero a colpire la parte più debole della popolazione europea” ha aggiunto Luigi Scordamaglia Consigliere Delegato di Filiera Italia e neo eletto Presidente di Eat Europe.