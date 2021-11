Ue, Parenti: Avvicinare agricoltura ai cittadini. Su Europa dialogo serio, senza ideologie

“L’agricoltura viene qualificata come la cenerentola del settore produttivo ma non è così. Nei prossimi 10/20 anni dovrà però dimostrare grandi capacità di adattamento perché cambierà il clima e il modo in cui si farà agricoltura. Quindi importante questo settennato, non dobbiamo sprecare fondi. Dovremo utilizzare questo periodo per avvicinare l’agricoltura ai cittadini, modificando e rendendo più cosciente il cittadino dell’importanza di questo settore, fondamentale anche per la salute pubblica.”

Così Antonio PARENTI Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, nel corso dell’incontro organizzato quest’oggi a Roma dall’Ufficio in Italia del Parlamento europeo in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea.

“C’è però la fortissima tendenza a rendere il dibattito bianco e nero sull’Europa. Ma se continuiamo questo trend sarebbe drammatico, serve invece un dialogo serio. L’Ue è al fianco dei consumatori e dei produttori ma per rendere il settore sostenibile dal punto di vista produttivo ed economico serve un dibattito serio, senza ideologie.”