Ue, Patuanelli: No a complicazioni su aiuti di Stato, andare avanti con proroga. Fondamentale evitare di stravolgere piani strategici

“Oggi è stata una giornata molto importante in Consiglio e tutti ci auguriamo che il conflitto finisca al più presto. Abbiamo fatto alcune proposte e ne segnalo due in particolare. La prima riguarda il dibattito sui piani strategici, credo non si debba per l’emergenza stravolgere i piani strategici che hanno una gittata temporale molto ampia, è giusto invece prendere atto della difficoltà di approvvigionamento e della necessità di implementare le produzioni di alcuni prodotti come mais, grano e cereali. Pensare dunque ad un regime transitorio che vada nel 2022 e 2023 senza cambiare in modo strutturale i piani strategici, ma adeguandoli alle esigenze mutate di questo momento.

Il secondo elemento che segnalo è la proposta riguardante il regime di aiuti. La commissione sta valutando un nuovo regime temporaneo dedicato al conflitto e alla situazione in atto ma poi si dovrà valutare nel merito come si attua questo nuovo regime e credo che la risposta più semplice sia di non complicare cose che si possono fare più semplicemente. Credo che una proroga del regime di aiuti legata al covid, aggiungendo la causalità della guerra sia la cosa più semplice da gestire.

Avere due regimi di aiuto contemporanei credo che sia una complicazione inutile. Oltre a questo c’è il tema della parti a fondo perduto del regime di aiuti, che prevede una parte ancora troppo bassa per la parte agricola. Si deve arrivare almeno a 50mila euro di regime minimo di aiuti diretti. Queste sono in sintesi le proposte che abbiamo enunciato come Stato al Consiglio."

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nelle dichiarazioni a margine del Consiglio dei Ministri Ue.

"Piuttosto che discutere di un cambio strutturale dei piani strategici nazionali, che quindi varrà per tutta la programmazione 23-27, credo sia meglio avere una parte più ampia di flessibilità come successo nel 21-22, magari prevedendo per il singolo 2023 alcune sospensioni. Ragioniamo allora sul 2023 per capire come adeguare il piano strategico solo per quella annualità, senza mettere in discussione tutti gli obiettivi di sostenibilità ambientale e green deal. Se prevediamo una modifica strutturale dei piani strategici allora quella modifica vale per tutto il settennato. Meglio allora un regime transitorio più ampio per poi confermare dopo tutte le previsioni già fatte nei piani strategici per rendere più sostenibile l’agricoltura."