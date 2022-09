Ue, Patuanelli: Opposizione al Nutriscore proseguirà anche con prossimo ministro Mipaaf. M5S premiato da credibilità Conte e da nostre proposte

“Fino all’ultimo giorno in cui sarò ministro difenderò l’interesse dei consumatori europei nell’avere un ampio spettro di informazioni nutrizionali e non condizionamenti. Quindi la mia attività oggi sarà particolarmente intensa a proposito di questo tema, perciò no al Nutriscore. E come me lo dirà anche il ministro che mi succederà al Mipaaf.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli a margine del Consiglio Ue Agricoltura a Bruxelles.

“Affronteremo nel pomeriggio anche il tema dei fitofarmaci e di una importante valutazione d’impatto che chiediamo venga compiuta in maniera più approfondita rispetto al loro superamento. Una limitazione graduale che deve essere però accompagnata da ricerca e sviluppo, altrimenti se le due cose non vanno di pari passo rischiamo di perdere interi settori produttivi.

Dallo scambio di battute coi colleghi europei è emersa un po’ di preoccupazione rispetto alle votazioni ed a ciò che potrà succedere. Dico però che l’operato del governo si valuterà sui fatti e sono molto curioso di vedere come risponderanno alle promesse elettorali, alla flat tax, all’aumento delle pensioni e ad altre che ritengo irrealizzabili. Ma non giudico aprioristicamente e aspetto di vedere come governeranno.

Come M5S siano stati premiati dalla credibilità del nostro presidente Conte e dall’aver dato messaggi chiari rispetto alla strada che vogliamo intraprendere. Non abbiamo fatto una campagna di opposizione rispetto altri partiti ma abbiamo detto ciò che volevamo fare noi.

Adesso faremo una opposizione seria e responsabile, sarà una opposizione ferma perché crediamo che il nuovo governo non sarà in grado di fare la giusta risposta ai problemi del paese. Ma faremo sempre una opposizione propositiva.

Il muro che ha messo il pd il giorno della caduta del governo Draghi è il motivo per cui abbiamo potuto presentare una proposta chiara al paese, ma anche la ragione per cui hanno consegnato il paese al centrodestra."