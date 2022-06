Ue, Pesca: Meno sovrasfruttamento, ma sono necessari ulteriori sforzi per proteggere le risorse marine. Lavorare a ulteriori riduzioni nel Mediterraneo

Oggi la Commissione ha pubblicato la sua comunicazione "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: stato di avanzamento e orientamenti per il 2023", che presenta un riesame annuale della gestione della pesca dell'UE e delinea le priorità future per il 2023. I dati, valutati da agenzie scientifiche indipendenti, mostrano che gli sforzi di conservazione stanno dando ulteriori frutti e che la politica della pesca dell'UE ha contribuito a ridurre la pesca eccessiva nelle acque europee. Allo stesso tempo, sono ancora necessari ulteriori sforzi per proteggere le risorse marine, sia mantenendo alti livelli di ambizione all'interno dell'UE, sia cercando di raggiungere lo stesso standard elevato nel lavoro con i paesi terzi, come Norvegia, Regno Unito e le zone costiere degli Stati.

Gli stock nelle aree dell'Atlantico nord-orientale sono, in media, entro livelli che offrono i rendimenti sostenibili più elevati in futuro (denominati "rendimento massimo sostenibile" o MSY). Per il Mediterraneo la situazione è ulteriormente migliorata ma c'è ancora molta strada da fare. Nel Mar Baltico, a causa dell'eutrofizzazione, i bassi livelli di ossigeno nell'acqua stanno ostacolando la normale crescita e riproduzione dei pesci e sono state messe in atto misure di protezione.

Il commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius, ha dichiarato:“Dopo molti anni di lavoro, stiamo assistendo a tendenze positive: più pesce in mare, in crescita fino alla maturità, meno carburante utilizzato durante la cattura e tecniche utilizzate a minor impatto ambientale. I pescatori e le donne, e in particolare le giovani generazioni, sono ora più consapevoli e disposti a seguire i pareri scientifici sia sulla quantità delle catture che sulle specie sensibili che necessitano di protezione. Dobbiamo continuare i nostri sforzi in tutte le aree, ma soprattutto nel Baltico e nel Mediterraneo, e dobbiamo fare un lavoro migliore proteggendo le specie e gli habitat sensibili poiché, a lungo termine, questo porterà a tutti più pesci in tavola e a fiorenti comunità di pescatori. Conto sul sostegno dell'industria e degli Stati membri per raggiungere questo obiettivo".

Stabilire le priorità per il 2023

Nella comunicazione odierna, la Commissione ha definito il suo programma per il prossimo anno:

• Migliore gestione della pesca nel bacino del Mediterraneo, basandosi sui risultati ottenuti nel Mediterraneo occidentale e nel Mare Adriatico;

• Corretta attuazione dell'obbligo di sbarco;

• Migliori dati dai sondaggi per migliorare la consulenza scientifica e le analisi economiche;

• Più azioni per proteggere gli ecosistemi marini.

Nel Mar Mediterraneo, dove l'intensità della pesca sta superando i livelli sostenibili di quasi il 100%, sono necessarie ulteriori riduzioni. Grandi sforzi saranno volti all'ulteriore attuazione del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale e delle misure adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. Il miglioramento delle misure di conservazione per il Mare Adriatico, al fine di ridurre l'intensità della pesca e aumentare i rendimenti a lungo termine, avrà un ruolo di primo piano nelle possibilità di pesca del 2023.

In linea con le priorità fissate per il 2023, gli Stati membri dovranno rafforzare l'applicazione e il controllo del rispetto dell'obbligo di sbarco ed eliminare i rigetti evitando le catture indesiderate. In particolare, dovrebbero utilizzare strumenti di controllo moderni e adeguati, come i sistemi di monitoraggio elettronico a distanza, che rappresentano il mezzo più efficace ed efficiente in termini di costi per controllare l'obbligo di sbarco in mare. La Commissione continuerà a collaborare con il Parlamento europeo e il Consiglio per raggiungere un accordo sul sistema di controllo della pesca rivisto, che può facilitare l'uso di questi strumenti.

La Commissione continuerà inoltre a lavorare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità in tutti i settori, anche in partenariato con gli Stati vicini e la cooperazione con le organizzazioni internazionali di gestione della pesca, e pubblicherà presto un piano d'azione per preservare le risorse della pesca e proteggere gli ecosistemi marini.

Guerra in Ucraina: il costo per la flotta peschereccia dell'UE-27 potrebbe tagliare i profitti di 300 milioni di euro

Gli ultimi mesi sono stati molto impegnativi per la pesca dell'UE. I prezzi del carburante marittimo sono quasi raddoppiati in seguito all'aggressione militare russa contro l'Ucraina, e questo ha interrotto l'attività di pesca. Le attività di pesca vicino all'Ucraina hanno dovuto cessare le attività per motivi di sicurezza. Gli elevati costi operativi hanno portato alcuni operatori a rimanere in porto. I dati provvisori suggeriscono che se i prezzi dell'energia rimarranno al livello attuale, la flotta peschereccia dell'UE perderebbe complessivamente 300 milioni di euro di utile operativo nel 2022.

L'UE ha facilitato il ricorso al sostegno in caso di crisi nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (EMFAF) e ha adottato un quadro di crisi temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dei settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione. Un ulteriore pacchetto di sostegno è stato proposto dalla Commissione attraverso un emendamento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che ora è all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Prossimi passi

Gli Stati membri, i consigli consultivi, l'industria della pesca, le organizzazioni non governative e i cittadini interessati saranno invitati a partecipare a una consultazione pubblica tra giugno e la fine di agosto e ad esprimere le proprie opinioni sulle possibilità di pesca per il 2023.

Dopo la consultazione, la Commissione presenterà le sue proposte per i regolamenti sulle opportunità di pesca per il 2023 nell'Atlantico, nel Mar Baltico e nel Mar Baltico, nonché nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Le proposte tengono conto dei piani pluriennali e si basano sui pareri scientifici forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e altri organismi indipendenti, nonché sull'analisi economica fornita dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Le proposte incorporeranno anche gli adeguamenti risultanti dall'attuazione dell'obbligo di sbarco. Infine, il Consiglio discuterà le proposte della Commissione e stabilirà l'assegnazione delle possibilità di pesca.

Sfondo

Ogni anno la Commissione pubblica una comunicazione che illustra i progressi sulla situazione degli stock ittici e avvia un'ampia consultazione pubblica sulla fissazione delle possibilità di pesca annuali per l'anno successivo. La presente comunicazione valuta i progressi compiuti dall'UE verso una pesca sostenibile ed esamina l'equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca, i risultati socioeconomici del settore e l'attuazione dell'obbligo di sbarco. Stabilisce inoltre la motivazione della proposta sulle possibilità di pesca per l'anno successivo.

Di seguito AGRICOLAE pubblica il Pdf della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (Verso una pesca più sostenibile nell'UE: stato di avanzamento e orientamenti per il 2023):

com-2022-253_en (1)

swd-2022-157_en