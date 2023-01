Ue, pubblicato in Gazzetta decreto su possibilità di pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero

Pubblicato in Gazzetta europea il Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mediterraneo e nel Mar Nero e che modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mediterraneo e nel Mar Nero.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0195&qid=1675162151539

IL CONSIGLIO UE HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa per il 2023 le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici disponibili nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Chiarisce inoltre l'applicazione, nel 2022, del meccanismo di compensazione istituito dal Regolamento (UE) 2022/110 in relazione al regime di sforzo per i pescherecci da traino.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano i seguenti stock ittici:

(a)

corallo rosso (Corallium rubrum) e lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo, come definito all'articolo 4, lettera b);

(b)

il gambero blu e rosso (Aristeus antennatus), il gambero rosa di acque profonde (Parapenaeus longirostris), il gambero rosso gigante (Aristaeomorpha foliacea), il nasello europeo (Merluccius merluccius), lo scampo (Nephrops norvegicus) e la triglia di scoglio (Mullus barbatus) nel Mediterraneo occidentale, come definito all'articolo 4, lettera c);

(c)

acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico, come definito all'articolo 4, lettera d);

(d)

nasello europeo (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa di acque profonde (Parapenaeus longirostris), triglia (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico, come definito all'articolo 4, lettera d);

(e)

gamberi rossi giganti (Aristaeomorpha foliacea) e gamberi rossi e blu (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia, come definito all'articolo 4, lettera e), nel Mar Ionio, come definito all'articolo 4, lettera f), e nel Mar di Levante, come definito all'articolo 4, lettera g);

(f)

l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alboran, come definito all'articolo 4, lettera h);

(g)

spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero, come definito all'articolo 4, lettera i). Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell'Unione, compresa la pesca ricreativa, qualora siano espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(a)

"acque internazionali": le acque che non rientrano nella sovranità o nella giurisdizione di alcuno Stato;

(b)

"pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive a fini ricreativi, turistici o sportivi;

(c)

"totale ammissibile di catture" (TAC):

(i)

nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno da ciascuno stock;

(ii)

per tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell'arco di un anno;

(d)

"contingente": una quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

(e)

"contingente autonomo dell'Unione": un limite di cattura assegnato autonomamente ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;

(f)

"contingente analitico": un contingente autonomo dell'Unione per il quale è disponibile una valutazione analitica;

(g)

"valutazione analitica": una valutazione quantitativa delle tendenze di un determinato stock, basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che l'esame scientifico ha indicato essere di qualità sufficiente per fornire pareri scientifici sulle opzioni per le catture future;

(h)

"dispositivo di aggregazione dei pesci" (FAD): qualsiasi attrezzatura ancorata che galleggia sulla superficie del mare con l'obiettivo di attirare i pesci.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni di zona geografica:

(a)

"sottozone geografiche della CGPM": le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

(b)

"Mar Mediterraneo": le acque delle sottozone geografiche CGPM da 1 a 27, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(c)

"Mediterraneo occidentale": le acque delle sottozone geografiche CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(d)

"Mare Adriatico": le acque delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(e)

"Canale di Sicilia": le acque delle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(f)

"Mar Ionio": le acque delle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(g)

"Mar di Levante": le acque delle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(h)

"Mare di Alboran": le acque delle sottozone geografiche CGPM da 1 a 3, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

(i)

"Mar Nero": le acque della sottozona geografica 29 della CGPM, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

CAPITOLO I

Mare Mediterraneo

Articolo 5

Corallo rosso

Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione che raccolgono il corallo rosso (Corallium rubrum), ossia alla pesca mirata e alla pesca ricreativa nel Mar Mediterraneo. Per la pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e da altre attività di pesca dell'Unione non superano i livelli stabiliti nell'allegato I. Ai pescherecci dell'Unione soggetti al paragrafo 2 è vietato trasbordare corallo rosso in mare. Per la pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la cattura e la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di corallo rosso.

Articolo 6

Delfino comune

Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce per la cattura della lampuga (Coryphaena hippurus), nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo. Il numero massimo di navi autorizzate a pescare la lampuga è indicato nell'allegato II.

CAPITOLO II

Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 7

Stock demersali

Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione che catturano gli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022, nel Mediterraneo occidentale. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e i pescherecci con palangari è stabilito nell'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti massimi di cattura per i pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale è stabilita anche nell'allegato III. La ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri, come stabilito nel presente articolo e nell'allegato III, soddisfa le seguenti condizioni:

(a)

è conforme ai criteri di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

(b)

non pregiudica

(i)

gli scambi effettuati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(ii)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

(iii)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(iv)

i quantitativi trattenuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(v)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 8

Meccanismo di compensazione

Per il segmento di flotta interessato, uno Stato membro può concedere, nel 2023, alle navi battenti la sua bandiera un'assegnazione supplementare di giorni di pesca pari al 3,5% calcolata a partire dalla base di riferimento tra il 2015 e il 2017 di tale Stato membro, come indicato al paragrafo 4. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari e la condizione associata. L'assegnazione supplementare è calcolata a partire dallo sforzo massimo consentito nel periodo di riferimento tra il 2015 e il 2017 per il segmento di flotta pertinente dello Stato membro interessato, a partire dal 1° gennaio 2023. Uno Stato membro può concedere l'assegnazione supplementare di giorni di pesca di cui al paragrafo 1, a condizione che una nave soddisfi una delle seguenti condizioni:

(a)

la nave utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 45 mm al fine di ridurre di almeno il 25% le catture di novellame di nasello;

(b)

la nave utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate da 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi blu e rossi con lunghezza del carapace (CL) inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi giganti con CL inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11;

(c)

il peschereccio utilizza un attrezzo regolamentato altamente selettivo le cui specifiche tecniche consentono, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, di ridurre di almeno il 25% le catture di novellame di tutte le specie demersali o di almeno il 20% le catture di riproduttori di tutte le specie demersali rispetto al 2020, come ad esempio una griglia di selezione con una distanza di 20 mm;

(d)

lo Stato membro interessato ha istituito zone di chiusura temporanea al fine di ridurre di almeno il 25% le catture di novellame di tutte le specie demersali o di almeno il 20% le catture di riproduttori di tutte le specie demersali;

(e)

lo Stato membro interessato ha adottato una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione del nasello di almeno 26 cm, al fine di raggiungere progressivamente la lunghezza alla prima maturità; oppure

(f)

lo Stato membro interessato ha stabilito un fermo di almeno quattro settimane continuative per le attività di pesca con reti da traino nelle zone e nei periodi riconosciuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione dei riproduttori degli stock di nasello. Tali zone tengono conto anche dei modelli spaziali di distribuzione dei riproduttori, comprese le profondità da 150 m a 500 m. I periodi di chiusura temporanea della pesca vanno da febbraio a marzo e da ottobre a novembre. Lo Stato membro interessato notifica inoltre separatamente alla Commissione, con cadenza mensile, lo sforzo di pesca messo in atto per il contingente supplementare di cui al paragrafo 4, utilizzando i codici di notifica specifici per tale contingente. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro il 15 ottobre, tutte le informazioni disponibili relative all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 4, lettere da a) a f).

Articolo 9

Registrazione e trasmissione dei dati

Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati sullo sforzo di pesca in conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022. Nel trasmettere i dati sullo sforzo di pesca alla Commissione in conformità al presente articolo, gli Stati membri utilizzano i codici dei gruppi di sforzo di pesca di cui all'allegato III.

CAPITOLO III

Mare Adriatico

Articolo 10

Piccoli stock pelagici

Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione che catturano sardine (Sardina pilchardus) e acciughe (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico. Il livello massimo di catture non deve superare i livelli stabiliti nell'allegato IV. La capacità massima della flotta, espressa in numero di navi, kW e GT, dei pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è stabilita nell'allegato IV.

Articolo 11

Stock demersali

Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione che catturano nasello europeo (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa di acque profonde (Parapenaeus longirostris) e triglia di scoglio (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico. Lo sforzo di pesca massimo consentito per gli stock demersali e la capacità massima della flotta nell'ambito di applicazione del presente articolo sono indicati nell'allegato IV. Uno Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo di pesca di cui all'allegato IV trasferendo giorni di pesca tra gruppi di sforzo di pesca della stessa zona geografica e/o dello stesso attrezzo, a condizione che applichi un fattore di conversione nazionale supportato dai migliori pareri scientifici disponibili. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito in conformità agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12

Trasmissione dei dati

Quando, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, essi utilizzano i codici degli stock di cui all'allegato IV.

CAPITOLO IV

Stretto di Sicilia

Articolo 13

Stock demersali

Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione che catturano nasello europeo (Merluccius merluccius) e gambero rosa di acque profonde (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia. Il livello massimo di catture di gamberi rosa di acque profonde non può superare i livelli stabiliti nell'allegato V. Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello e la capacità massima della flotta, espressa in numero di navi, kW e GT, delle navi con reti a strascico autorizzate a pescare stock demersali nell'ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato V. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito in conformità agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 14

Gamberi di acque profonde

Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione che catturano gamberi rossi giganti (Aristaeomorpha foliacea) e gamberi blu e rossi (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia. La capacità massima della flotta, espressa in numero di navi, kW e GT, delle navi con reti a strascico autorizzate a pescare stock demersali è stabilita nell'allegato V. Il livello massimo di catture non può superare i livelli stabiliti nell'allegato V.

Articolo 15

Trasmissione dei dati

Quando, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, essi utilizzano i codici degli stock di cui all'allegato V.

CAPITOLO V

Mar Ionio e Mar di Levante

Articolo 16

Gamberi di acque profonde

Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione che catturano gamberi rossi giganti (Aristaeomorpha foliacea) e gamberi blu e rossi (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio e nel Mar di Levante. La capacità massima della flotta, espressa in numero di navi, kW e GT, delle navi con reti a strascico autorizzate a pescare stock demersali è stabilita nell'allegato VI. Il livello massimo di catture non deve superare i livelli stabiliti nell'allegato VI.

CAPITOLO VI

Mare di Alboran

Articolo 17

Occhiate di mare a macchia nera

Il presente articolo si applica alla pesca commerciale e ricreativa con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell'Unione che catturano l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alboran. Il livello massimo di catture non può superare i livelli stabiliti nell'allegato VII. Il numero massimo di palangari e di lenze a mano autorizzati a pescare l'occhialone è indicato nell'allegato VII. Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a un pesce al giorno per pescatore. La taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) si applica alla pesca ricreativa nel Mare di Alboran. La pesca ricreativa di questa specie è vietata durante il periodo di chiusura della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.

CAPITOLO VII

Mar Nero

Articolo 18

Ripartizione delle possibilità di pesca dello spratto

Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione che catturano lo spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la ripartizione di tale contingente tra gli Stati membri e le condizioni ad esso funzionalmente collegate, se del caso, sono stabiliti nell'allegato VIII.

Articolo 19

Ripartizione delle possibilità di pesca del rombo chiodato

Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione che catturano il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero. Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione nel Mar Nero e la ripartizione di tale TAC tra gli Stati membri e le condizioni ad esso funzionalmente collegate, ove opportuno, sono stabiliti nell'allegato VIII.

Articolo 20

Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato

I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito di applicazione dell'articolo 19, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto della nave, non superano i 180 giorni di pesca all'anno.

Articolo 20

Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato

I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito di applicazione dell'articolo 19, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto della nave, non superano i 180 giorni di pesca all'anno.



Articolo 21

Periodo di divieto per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell'Unione è vietata qualsiasi attività di pesca, compresi la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell'Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.



Articolo 22

Disposizioni speciali sulla ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

La ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri di cui agli articoli 18 e 19 lascia impregiudicato quanto segue

(a)

gli scambi effettuati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; e

(c)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del Regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se uno Stato membro utilizza la flessibilità da un anno all'altro prevista dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 23

Trasmissione dei dati

Quando, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di quantitativi di stock di spratto e rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione nel Mar Nero, essi utilizzano i codici degli stock di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifica del regolamento (UE) 2022/110

L'allegato III del regolamento (UE) 2022/110 è modificato in conformità all'allegato IX del presente regolamento.



Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, l'articolo 24 si applica a partire dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2023.