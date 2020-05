UE, RONDINELLI (M5S): BENE STRATEGIA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE, MA ALTOLÀ A NUTRISCORE

“Con la presentazione della Strategia Farm to Fork da parte della Commissione europea inizia oggi un nuovo percorso nel modo di produrre e consumare in Europa che avrà riflessi importanti su tutta la filiera agroalimentare così come sui nostri stili di vita. Perché la Strategia Farm to Fork produca i risultati attesi, sarà fondamentale che essa trovi una sua reale ed efficace declinazione nel quadro della PAC e del Green New Deal con i quali necessariamente dovrà interagire per il bene di tutto il settore produttivo ma anche dei consumatori stessi. Allo stesso tempo bisognerà facilitare un dialogo costruttivo tra gli agricoltori e il mondo ambientalista dal momento la tutela della biodiversità è l’elemento imprescindibile per un nuovo modello di produzione e consumo”, così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Daniela Rondinelli.

“Desta invece una certa preoccupazione la proposta, per ora solo accennata, sull’etichettatura obbligatoria dal momento che nelle intenzioni essa sembra voler ricalcare il modello del Nutriscore francese e dell’etichetta a semaforo che hanno avuto come unico beneficiario le grandi lobby e la grande distribuzione, contraddicendo lo spirito stesso della Strategia Farm to Fork che dovrebbe invece indirizzare verso un tipo di alimentazione consapevole, di qualità e basata sulla filiera corta. In questo senso il modello di etichettatura “a batteria” proposto dal Governo italiano è sicuramente più corretto dal momento che si fonda su un consumo equilibrato dei cibi e ha come modello la dieta mediterranea, universalmente riconosciuta come salutare. Fondamentale sarà inoltre difendere le eccellenze agroalimentari che hanno ottenuto la denominazione DOP/IGP nel rispetto di rigidi disciplinari di produzione dal rischio di essere catalogati come prodotti non salubri. Da parte della Commissione ci aspettavamo infine un approccio più vigoroso sull’indicazione di origine dei prodotti, anche in virtù del successo ottenuto in merito dall’iniziativa dei cittadini europei che ha sancito il chiaro interesse dei consumatori ad essere informati sull’origine di tutti i prodotti”, conclude Rondinelli.

