Ue, Rondinelli (M5S): Peste suina minaccia al Made in Italy, servono nuove risorse per il settore

“L’Unione europea non abbassi la guardia sulla peste suina africana, malattia infettiva molto contagiosa tra gli animali ma non trasmissibile all’uomo, che colpisce in modo asimmetrico Stati e Regioni. Non basta più circoscrivere le aree in cui vengono individuati i casi di infezione tra i cinghiali selvatici dal momento che già diversi allevamenti suinicoli in Belgio, in Germania e nei Paesi dell’est sono stati colpiti. Per questo motivo ho presentato una interrogazione prioritaria alla Commissione europea chiedendo misure straordinarie di contrasto alla peste suina africana, che rappresenta una grave minaccia per migliaia di allevatori di numerosi Stati europei e per il benessere degli animali”, così Daniela Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.

“Nella interrogazione chiedo alla Commissione europea di sostenere gli sforzi dei territori oggetto di restrizioni, stanziando risorse straordinarie per la bio-sicurezza, predisponendo finanziamenti specifici per gli allevamenti allo stato brado e infine intraprendendo nuovi piani di contenimento dei cinghiali e della fauna selvatica per prevenire la diffusione e la nascita di nuovi focolai. Intervenire tardi significa mettere in ginocchio gli allevatori costretti ad abbattere i capi infetti. Nel frattempo diversi prodotti DOP e IGP sono oggetto di restrizioni alle frontiere da parte di Stati extra UE. Lo stop di carni e salumi made in Italy, il cui export a livello mondiale vale circa 1,7 miliardi di euro e il 60% è destinato proprio agli Stati europei, è un colpo per la filiera suinicola italiana già provata dalle restrizioni per il Covid-19 e, ora, dall’aumento dei costi di produzione: fertilizzanti, mangimi, gasolio e manodopera. Le regioni italiane più colpite come Liguria e Piemonte e quelle a forte vocazione suinicola come Toscana Umbria e Marche che hanno già prontamente attivato le task force per la sorveglianza, adesso torva all’Unione europea mettere in campo quanto prima misure di controllo e di prevenzione sulla fauna selvatica, due tasselli imprescindibili per evitare incalcolabili danni economici alla filiera suinicola”, conclude Rondinelli.