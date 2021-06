Ue-Russia. FIliera Italia: proseguire con tentativo dialogo. Sanzioni pesano per quasi 2 miliardi su agroalimentare italiano

“Un’apertura importante” secondo Scordamaglia, che fa notare come il sistema di sanzioni e contro sanzioni UE Russia continui a colpire pesantemente la nostra filiera agroalimentare, sia per la mancata esportazione verso quel Paese di eccellenze alimentari italiane - dai nostri grandi salumi e formaggi alla nostra produzione ortofrutticola - sia per il crescente fenomeno dell’Italian sounding che sta inquinando quel mercato con prodotti taroccati provenienti da Sud America o Turchia. “Un danno complessivo per la nostra filiera vicino ai due miliardi” ricorda ancora il consigliere delegato. “Apertura e collaborazione, certo, ma allo stesso tempo rispetto delle regole internazionali anche per chi opera sul mercato russo” è questo quello che chiede la filiera agroalimentare italiana in piena sintonia con la posizione dei governi francese, tedesco ed italiano. “In un momento come questo in cui la Russia è colpita anche da una pesante aumento ed inflazione dei prezzi alimentari - conclude Scordamaglia - aperture, e non chiusure degli scambi, sarebbero soluzioni win win”

