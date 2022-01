Ue, Sardone (Lega): norme green Ue rischiano di colpire consumatori e agricoltori

Da tempo esprimiamo dubbi sugli effetti del Farm to Fork. L’Ue si è concentrata troppo sulle ambizioni ambientali e poco sulla sostenibilità commerciale per gli agricoltori, procedendo al buio, senza tenere conto dei redditi di consumatori e produttori. Gli agricoltori sono sicuramente pronti a fare la propria parte per la sostenibilità ambientale ma, qualunque sia lo scenario futuro, le stime del Centro Comune di Ricerca prevedono un calo della produzione agricola europea tra il 5 e il 15% con aumento del 10% dei costi di produzione. Ci saranno tagli sugli allevamenti, una contrazione delle esportazioni di cereali e di carni e un aumento del 10% dei prezzi per i consumatori perché saremo maggiormente dipendenti dalle importazioni in arrivo dai paesi terzi. Secondo molti esperti, più della metà della riduzione di gas a effetto serra prevista dalle misure europee verrebbe sostituita da rialzi equivalenti delle emissioni di gas serra dei paesi terzi, che aumenteranno le loro esportazioni per coprire il fabbisogno alimentare dei cittadini Ue. In un contesto attuale di aumento dei prezzi delle materie, Bruxelles dovrebbe riflettere su questi elementi e chiedersi se il Farm to Fork non vada a incidere negativamente sui prezzi, portando alla diminuzione della produzione agricola e a perdita di posti di lavoro”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, coordinatrice ID in commissione Envi.