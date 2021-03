Ue: Stefàno (Pd), bene Patuanelli, vino non sia etichettato come sostanza tossica

"Il comparto vinicolo italiano - spiega ancora Stefàno - vale oltre 11 miliardi di euro di fatturato e offre opportunità di lavoro, nel complesso, a 1,3 milioni di persone. Dopo le numerose polemiche seguite all'approvazione del piano d'azione, il vicepresidente della Commissione europea Schinas ha tenuto a precisare che l’Ue non ha alcuna intenzione di proibire il vino, né di etichettarlo come una sostanza tossica. Tuttavia il piano d'azione è in vigore e non possiamo correre il rischio che l'etichettatura europea danneggi un intero settore sulla base del presupposto sbagliato che il consumo di alcool, a prescindere dalla modalità e quantità, danneggi la salute. Un bicchiere di vino a pasto fa parte della dieta Mediterranea, patrimonio mondiale dell'umanità, crediamo che questo atteggiamento dell'Ue sia segnato dalla posizione del Nord europa sui superalcolici. Come abbiamo dimostrato nel 2007 vincendo come Regione Puglia la battaglia sul vino Rosato, che l’Europa avrebbe voluto contemplare come semplice miscela tra vini bianchi e rossi, i pronunciamenti dell'Unione europea si possono modificare. Le battaglie, quando sono giuste, si possono vincere anche in Europa".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK