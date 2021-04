Ue, Taricco (Pd): norma contro commercio sleale passaggio storico

"L'approvazione della Legge di Delegazione europea è il frutto di un complesso lavoro nelle Commissioni in Senato e alla Camera per coordinare l'adeguamento normativo nel nostro paese a quello in atto negli altri paesi dell'UE sulla base delle direttive approvate dalla Unione stessa.Questo Disegno di Legge ha consentito l'adeguamento a ben 33 Direttive europee e 14 Regolamenti ed ha permesso un processo di adeguamento sui temi della giustizia, di Pubblica Amministrazione, di lavoro e di istruzione, della transizione ambientale e soprattutto all'articolo 7 della direttiva sul contrasto alle pratiche commerciali sleali". Lo ha dichiarato il senatore del Pd Mino Taricco, capogruppo in Commissione Agricoltura, che sottolinea: "Proprio in materia di pratiche commerciali sleali è stato fatto un lavoro puntuale, che mi ha visto personalmente molto impegnato. La delega al Governo permetterà il varo di norme che porterà ad una maggiore trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a beneficio della stessa filiera dei consumatori finali, un significativo ulteriore passo di qualificazione delle nostre produzioni e di rafforzamento della immagine anche sul piano internazionale, e che abbiamo il dovere di tutelare con forza". "Sono molto soddisfatto di questo lavoro, fatto prima in Commissione, e poi in Aula, che ci ha permesso di arrivare oggi a questo ottimo risultato, migliorando il profilo della normativa europea, sia per la qualità normativa in se sia per le ricadute positive che sui rapporti che all'interno della filiera potrà generare. Questa Legge di Delegazione europea ha consentito al nostro Paese di introdurre una serie di importanti riforme, e la norma per il contrasto alle pratiche commercialmente sleali ne è un esempio, particolarmente sentite durante quest'anno caratterizzato purtroppo dall'emergenza epidemiologica che ha stravolto la quotidianità sul territorio, creando le premesse per una ripartenza che migliori in molti settori le prospettive della nostra qualità di vita, in linea con il modello sociale europeo nel quale da tempo ci muoviamo", conclude Taricco.

