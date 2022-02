UE. Vino, AIC, Bene voto che sbarra la strada al neoproibizionismo

“Il proibizionismo non ha funzionato in tempi e luoghi lontani dall’Europa e riproporlo oggi provando a demonizzare un prodotto della terra e del lavoro dell’uomo che ha millenni di storia e costituisce un cardine della cultura europea del cibo è un nonsense per fortuna sventato da europarlamentari che si sono dimostrati attenti alle nostre sollecitazioni”, afferma Giuseppino Santoianni, Presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori in merito al voto espresso in seno al Parlamento europeo su Cancer Plan che ha bloccato il tentativo di utilizzare per il vino bollini simili a quelli in uso per le sigarette. “Ad essere nocivo non è il vino”, – prosegue Santoianni – “ma il suo uso smodato, cosa che vale per moltissimi alimenti. Il Cancer Plan è un alleato della salute di tutti e per questo lo sosteniamo con convinzione, i cittadini europei meritano istituzioni in grado di informarli correttamente e accompagnarli nelle scelte più sane di consumo, un impegno complesso che deve avvalersi di molteplici strumenti e non prendere la scorciatoia dei bollini”.