UGL Agroalimentare diffida Agecontrol spa. Mattei: Lavoratori umiliati a pochi mesi da una fusione aziendale, non lo permetteremo

“Dopo 15 anni di immobilismo organizzativo e in assenza di un manuale di organizzazione, a pochi mesi dalla fusione di Agecontrol in SIN spa, il 15 gennaio, a soli due giorni dall’avvenuta assegnazione del 2° lotto, che di fatto conclude l’iter previsto dalla legge ai fini della liquidazione del socio privato di SIN con il passaggio delle quote al Ministero, l’Agecontrol si cimenta in una inutile ristrutturazione che produrrà come unico effetto decine di contenziosi di lavoro” - Questo è quello che prevede l’Ugl Agroalimentare, che ha formalmente diffidato l’azienda all’immediato ritiro dell’Ordine di servizio che prevede una nuova descrizione delle competenze, dei livelli di autonomia, dei profili professionali dei lavoratori sulla base di un manuale di organizzazione inesistente.

“Un’imposizione unilaterale, un guazzabuglio di fronte alla quale non si può rimanere in silenzio” - è insorto Paolo Mattei, Segretario di Ugl Agroalimentare – “A ciò si aggiunga la violazione dell’art. 2103 del Codice Civile, da momento che i vasti demansionamenti previsti dalla disposizione organizzativa e la mortificazione delle competenze non sono state comunicate nelle forme dovute ai dipendenti: sono infatti numerose le posizioni in questione, per le quali l’UGL Agroalimentare si riserva di agire immediatamente con separate azioni per il risarcimento del danno professionale subito”.

“A pochi mesi da un’importante fusione aziendale – afferma il Segretario Ugl Agroalimentare - non si comprende il bisogno di destabilizzare una comunità di lavoratori, che come riconosciuto anche dal Ministero nell’ultimo incontro, sono stati particolarmente preziosi e produttivi al fine di evitare correzioni finanziarie da parte della Comunità Europea grazie alla loro elevata professionalità, soprattutto quando negli anni precedenti non si è mai fatto nulla per riorganizzare l’azienda in modo più armonico ed in linea con le nuove competenze, malgrado le sollecitazioni delle OOSS. Sfugge completamente la ratio di questa disposizione organizzativa, avvenuta nell’ambito del processo che porterà prima dell’estate alla fusione tra le società SIN spa ed Agecontrol spa, finalizzata alla creazione di un’unica grande e moderna struttura in house al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”.

“L’Ugl Agroalimentare chiede formalmente l’immediato ritiro dell’Ordine di Servizio n.1/2022 del 15 gennaio 2022 a firma del dott. Fabio Fuselli, Amministratore Unico di Agecontrol SpA” - ha annunciato Mattei – “al fine di riportare serenità tra i 240 dipendenti della società: gli stessi che si sentono traditi da questo provvedimento proprio nell’imminenza della nascita di una grande, moderna ed efficiente Agenzia di servizi all’agricoltura in house al MiPAAF e che proprio in vista di tale evento continuano a lavorare con la consueta professionalità, e augurano di poter continuare la loro funzione con rinnovata passione, orgoglio e senso del dovere”.