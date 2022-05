UGL Agroalimentare: necessario che il Comune convochi urgente un tavolo per il futuro della Centrale del Latte di Roma

“L’UGL Agroalimentare, con la sua Segreteria Nazionale e Territoriale, chiede al Comune di Roma l’apertura urgente di un tavolo di confronto per il futuro della Centrale del Latte di Roma, attualmente controllata dal Gruppo Lactalis tramite Parmalat, il quale dovrà restituire a Roma Capitale le quote pari al 75% più i dividendi degli anni tra il 2005 e il 2012.

A un mese dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio Stato del 13 aprile 2022, tanti sono gli interrogativi dei lavoratori sulle prospettive per il sito di via Fondi di Monastero. Le RSU della Centrale del Latte hanno chiesto un incontro all’azienda di cui sono ancora in attesa. Parmalat, si apprende dalla stampa, sta ancora valutando un eventuale ricorso in Cassazione. Il Comune di Roma ancora una volta è rimasto in silenzio.

Giunta ormai la definizione del contenzioso in corso, Roma capitale dovrebbe procedere alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in Centrale del Latte entro il 31 dicembre 2022, come previsto dalla deliberazione n. 116 del 28 dicembre 2021. È urgente capire quale sarà il percorso che l’amministrazione intende seguire per tutelare l’occupazione degli oltre 150 dipendenti dello stabilimento, nonché di tutto l’indotto che da sempre lavora a supporto dell’azienda, garantendone la continuità e il rilancio”.