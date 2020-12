Uila: Consorzi di Bonifica, i lavoratori sono la grande forza degli Enti da cui partire

“Di fronte alle grandi sfide che il settore ha di fronte, infatti, i lavoratori sono la forza da cui bisogna partire per il rilancio delle attività degli Enti.” aggiunge De Gasperis. “È per questo che rimaniamo perplessi da dichiarazioni come quelle rilasciate recentemente dal Presidente del consorzio di Bonifica del Brenta che critica il rinnovo del CCNL di settore, così come siamo rimasti stupiti dal rifiuto espresso dallo SNEBI alla nostra proposta di prevedere, per il 2021, la possibilità di un anticipazione del TFR con causale Covid-19 a vantaggio dei dipendenti dei consorzi di bonifica per lenire le tante situazioni di difficoltà che la pandemia in corso ha aggravato. Ci auguriamo, pertanto, che il prossimo anno possa caratterizzarsi, oltre che per il superamento dell’emergenza sanitaria, anche per un rinnovato slancio nelle relazioni tra le parti con l’obiettivo di valorizzare il lavoro e migliorare i servizi.”

