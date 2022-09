Uila, Fini (Cia): Subito nuovo governo e ridurre costo del lavoro. Centrale un piano strategico per agricoltura. VIDEOINTERVISTA

"L’auspicio è che si faccia un governo nel più breve tempo possibile e si parta coi lavori perché non c’è più tempo da perdere. Speriamo che si metta subito mano al cuneo fiscale perché dobbiamo ridurre il costo del lavoro per le imprese e i lavoratori, occorre infatti lasciare poi soldi in tasca ai cittadini per aumentare i consumi e alle imprese per essere competitivi sui mercati esteri.”

Così ad AGRICOLAE il presidente di Cia, Cristiano Fini, a margine del VII Congresso Nazionale UILA.

“Ci sono poi altre richieste, come un piano strategico nazionale per l’agricoltura che sia degno di questo paese che esporta eccellenze in tutto il mondo. Su questi temi speriamo dunque di vedere dei risultati a breve.”