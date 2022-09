Uila, Patuanelli: Agroalimentare continui ad essere centrale. Lavorare su reddito, gestione rischio e tutela Made in Italy. VIDEOINTERVISTA

“Mi auguro che la centralità del settore agroalimentare italiano non sia soltanto legata alle emergenze o alla campagna elettorale, ma che sia invece una centralità di ogni giorno perché questo è il settore produttivo più importante del nostro paese e lo dicono tutti i dati.”

Così ad AGRICOLAE il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli a margine del VII Congresso Nazionale UILA.

"È però un settore in particolare difficoltà in questo momento perché da solo non può assolutamente affrontare l’aumento dei costi d’energia. Le imprese agricole sono imprese che marginalizzano poco, che fanno cioè pochi utili e se un aumento di spesa dei fattori di produzione, come appunto l’energia, non viene accompagnato dalle risorse dello stato allora le imprese non possono più lavorare.

Il tema del reddito e della gestione del rischio sono due elementi centrali dei prossimi anni. Oggi parliamo di alluvioni e maltempo, non possiamo però dimenticare la siccità. Serve programmazione e strutturare una efficace azione di governo al contrasto dei cambiamenti climatici e anche di supporto alle imprese.

Serve poi una forte tutela del Made in Italy in Europa. Sul regolamento di modifica delle indicazioni geografiche dobbiamo far comprendere al meglio alla Commissione l’importanza delle Ig, per noi un elemento strategico di qualità. Poi occorre continuare la battaglia sul nutriscore, che significa omologazione della produzione agricola e agroalimentare. Bisogna inoltre aumentare la capacità di promozione in paesi terzi e investire nella qualità che significa anche creazione di valore aggiunto.”