Uila, Piazza (Enpaia): Consorzi bonifica grande risorsa contro siccità e messa in sicurezza territorio. VIDEOINTERVISTA

"Mi auguro che nessuno rimanga indietro. Noi agricoltori abbiamo tutto l’interesse che all’interno della filiera ci sia il massimo grado di legalità. Siamo per i controlli, siamo a disposizione, apriamo le nostre aziende perché questo significa fare agricoltura moderna e nel rispetto delle norme, senza fare concorrenza sleale. Questo è il passaggio più importante per evitare che qualcuno rimanga indietro ed evitare che ci siano ancora quelle specie di ghetti in giro per l’Italia dove non vi è alcuna tutela.

Così ad AGRICOLAE Giorgio Piazza (Enpaia) a margine del VII Congresso Nazionale UILA.

“Sulla siccità. Bisogna dare spazio a chi ha possibilità di realizzare le opere infrastrutturali, si tratta di immagazzinare l’acqua che cade durante l’anno. Bisogna prendere in mano i sistemi che funzionano in questo paese, penso ai Consorzi di Bonifica, che sono in grado di progettare, realizzare e rendicontare. Sono uno strumento da utilizzare perché in tal modo risolveremmo molti problemi, oltre a creare grande occupazione e messa in sicurezza del territorio.”