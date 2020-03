UILA: PIU RISPOSTE DA FONDI INTEGRATIVI LAVORATORI

“Con decorrenza dal 1 gennaio 2020 i fondi sanitari integrativi del settore agro-alimentare offrono a tutti gli iscritti e ai loro familiari, complessivamente oltre 3 milioni di persone, una misura in più per rispondere all’emergenza coronavirus: una diaria giornaliera di 40 euro in caso di ricovero e di 30 euro per tutto il periodo di isolamento domiciliare” ne da notizia il segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza che riferisce degli accordi definiti oggi, aggiungendo: “ci auguriamo che nessun iscritto debba usufruire di questa prestazione, siamo però orgogliosi di sottolineare come il sindacato e la Uila in particolare continuino a stare vicino, in modo concreto, ai propri iscritti e a tutti i lavoratori che rappresentiamo. Voglio anche sottolineare come, anche nella sfida contro questa terribile malattia, la bilateralità c’è, funziona e offre garanzie aggiuntive come quella descritta”.

