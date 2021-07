Uiv, Abbona: Mipaaf realizzi misure straordinarie per il rilancio del settore

“L’anno passato è stato caratterizzato dalla pandemia e la situazione attuale ci vede marginalizzati, fuori dalla transizione digitale. L’altra sfida è quella ecologica. Ci sono cambiamenti climatici in atto, con piogge scarse o torrenziali. Perché si avvii la sostenibilità dobbiamo investire in formazione e capitale umano, non basta la buona volontà, gli obiettivi vanno condivisi insieme. Per questo è necessario creare standard unici e chiediamo al Ministero una maggiore partecipazione nelle decisioni. L’UIV corona un percorso molto lungo che ora ci porta a chiedere al Ministro di realizzare le misure straordinarie per il rilancio del nostro settore, capace di vivere un anno difficile ma di soddisfazione. Ora servono strumenti attivi, non aiuti fini a sé stesso, ma che incentivino il consumo e la produzione: in questo modo potremo competere con tutto il mondo, grazie alla nostra qualità”. Così Ernesto Abbona, presidente dell’Unione Italiana Vini

