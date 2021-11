Unaitalia: Moretti confermato alla presidenza di Eepa

« Un tema di forte attualità è quello del sostegno alla filiera e agli allevatori che hanno a cuore il benessere animale e l'impatto ambientale dei sistemi produttivi – ha dichiarato Moretti - l'aumento del costo delle materie prime ha un impatto considerevole sulle imprese del settore. Porteremo avanti in sede europea la necessità di un reale sostegno economico a chi persegue la qualità di filiera e di prodotto chiedendo di tutelare le produzioni italiane ed europee che sono le più avanzate al mondo. In questi anni abbiamo anche lavorato sul tema della completa tracciabilità e trasparenza direttamente in allevamento e non più al momento dell’imballaggio per poter garantire una maggiore qualità del prodotto per il consumatore – continua Moretti - un’istanza in cui hanno creduto innanzitutto gli allevatori italiani di uova e che oggi è condivisa da molti produttori europei ».

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK