UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020

Alle 15.30 del 29 gennaio , assieme ad Assica e Ussl 9 Scaligera, primo piano su biosicurezze nei settori avicolo e suino e su Classyfarm, il nuovo sistema integrato di dati promosso dal Ministero della Salute che classifica le aziende avicole, bovine, e suinicole in base al loro livello di rischio. Uno strumento unico nel panorama europeo che incrocia parametri sanitari e produttivi, consumo di farmaci antimicrobici, dati su benessere animale, biosicurezza e quelli dei controlli ufficiali e aziendali (BDN, Sanan, ricetta elettronica e di autocontrolli dei veterinari aziendali) per fornire il quadro delle pratiche virtuose su scala nazionale e locale . Un mezzo chiave anche per certificare l’effettivo uso di antibiotici in allevamento e certificarne il trend di riduzione, che per il settore avicolo ha fatto registrare - 82% dal 2011 ad oggi. Tra gli altri temi affrontati, anche la sostenibilità in avicoltura nel convegno annuale della Società italiana di patologie aviarie – SIPA ( 30 gennaio , ore 11 – Sala Margherita) e la formazione degli avicoltori con il Corso di benessere animale per gli allevatori di pollo da carne ( 30 gennaio , ore 9, sala A, Gall. 11/12). Il 31 gennaio focus sul settore uova e ovoprodotti e sulle sfide della tracciabilità (Area Poultry Forum, Pad. 11, ore 9.30). Un tema quest’ultimo su cui secondo Unaitalia occorre ancora lavorare per dare attuazione alla risoluzione sulla timbratura in allevamento approvata all’unanimità in Commissione Agricoltura della Camera a gennaio 2019. Sempre il 31 alle 9.30 si parlerà di “Numeri e prospettive del settore cunicolo in italia” con il convegno dell’Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura Asic (Sala Vivaldi – Palaexpo) e, alle 14.30 , di “Regolamento Ue 2016/429, come cambia la sanità animale” nel convegno organizzato dalla Ussl 9 Scaligera con Unaitalia alle 14.30 (Sala Salieri – Palaexpo).

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK