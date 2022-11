Uncai: Ambiente e Masaf, squadre al completo

UNCAI si congratula con i Sottosegretari all’agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra e Luigi D’Eramo, con la Viceministro all’ambiente Vannia Gava e con il Sottosegretario all’ambiente Claudio Barbaro per gli incarichi appena assunti nel Governo Meloni. “Colgo l’occasione per esprimere loro i più fervidi auguri di buon lavoro affinché possano portare avanti l’importante lavoro a sostegno dell’agricoltura e dell’ambiente avviato dal precedente Governo, apportando elementi di novità in linea con un’agricoltura che sta rinnovando le proprie performance ambientali ed economiche attraverso conoscenze, competenze e tecnologie nuove”, è il messaggio del presidente di Uncai Aproniano Tassinari.

“Siamo certi – prosegue – che presto si presenterà l’occasione per illustrare loro personalmente la centralità dei servizi agromeccanici per la sostenibilità ambientale, economica, sociale ed agroalimentare del sistema agricolo italiano. In un periodo complesso per il mondo intero ma anche ricco di grandi sfide per lo sviluppo del settore, anche in termini di investimenti, prospettive e lavoro, l’auspicio è che ogni problematica e proposta siano affrontate partendo dai territori, dalle imprese, dalla gente e da dati certi. Su queste basi ci auguriamo di avviare, da subito, un’importante collaborazione che porti all’ulteriore sviluppo del settore primario e al riconoscimento concreto del MERITO dei Contoterzisti dell’innovazione, quale figura professionale in grado di garantire un’agricoltura solidale con i cittadini, con il lavoro e con la qualità in campo e a tavola”, conclude il presidente Uncai.